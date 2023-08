Messina, la "Notte della Tarantella"a Villa Dante

Sabato 26 agosto, con inizio alle 21, Messina ospiterà nell’arena di Villa Dante la prima edizione de “La Notte della Tarantella”, manifestazione dedicata, nello specifico, alla riscoperta e alla valorizzazione della musica tradizionale e alla sua fusione con altri linguaggi musicali. La manifestazione è organizzata dell’associazione “I Cariddi g.s.c.d.” e dal Comune di Messina, assessorato allo sport, spettacolo e servizio turistico, nell’ambito del piano promozionale “Messina Città della Musica e degli Eventi – Estate 2023.

Il concerto si presenta al pubblico come un miscuglio di suoni siciliani “un happening della musica popolare”. Sarà anche la “notte” dei confronti accesi tra “puristi” e “contaminatori”, si esibiranno storici fondatori e componenti di gruppi di ricerca etnomusicale, gruppi e band storiche della tradizione musicale del sud e i grandi protagonisti del “Tamburo a cornice”, che racconteranno in musica la storia della loro terra. Su un unico palcoscenico si incontrano le seguenti quattro band provenienti da palchi e piazze delle Città del sud: I Cariddi, Compagnia siciliana musici e cantori, Canteballettu e Il Melograno, per un Concerto magico e suggestivo da vivere e ballare in un affascinante viaggio attraverso l’isola. Una notte accompagnata dalle band e dai musicisti che condurranno il pubblico ad abbandonarsi alla piacevole euforia dei ritmi veloci ed incalzanti delle più belle e coinvolgenti Tarantelle, Balletti, Tamburellate e Canti tradizionali legati ad antichissime ritualità ed eseguiti con audaci arrangiamenti in bilico tra progressive folk e sonorità arcaiche. La manifestazione è patrocinata dalla F.I.T.P. (Federazione Italiana Tradizioni Popolari) e dall’IGF (Unione folklorica mondiale).