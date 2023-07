Timeless Immortal Art, così Condrò diventa una pinacoteca a cielo aperto

Il Borgo storico di Condrò (Me) è stato teatro dell'evento internazionale denominato "Timeless Immortal Art Condrò", durante il quale dodici artisti affermati, provenienti da ogni parte del mondo, hanno donato la riproduzione di una loro famosa opere d'arte. Questi capolavori sono stati installati in modo permanente per le vie e le piazze del paese. Timeless Immortal Art è un progetto unico nel suo genere perché cambia il modo di concepire l’arte e la bellezza, inserendoli un contesto urbano. Il risultato è una pinacoteca a cielo aperto, ma anche una vera e propria rigenerazione urbana attraverso l’arte ed un modello encomiabile di rinascita culturale.

Timeless Immortal Art è un messaggio per il futuro che, pian piano, sta contagiando tutti i paesi del mondo perché è caratterizzato da un forte campo energetico costituito interamente da arte allo stato puro. Questo approccio non solo dona un aspetto diverso alle città, ma rilancia un’immagine territoriale nuova.

Presenti in occasione dell’evento artisti di livello internazionale e personalità istituzionali: Zhu Wei Direttore Esecutivo dell'Università UCAS di Pechino Arte e Presidente dell’associazione americana di ricerca delle arti orientali e occidentali, Emma Xingyi Qin Wang President of Gui-Ya-Hui, il maestro Lorenzo Chinnici artista siciliano internazionale, il maestro Dimitri Salonia artista messinese conosciuto in tutto il mondo, Giuseppe Gorga Direttore della Biennale di Salerno, l'artista milazzese Francesca Maio. A coordinare l'evento l’Art event manager Francesco Chinnici. Hanno fatto gli onori di casa il Sindaco Giuseppe Catanese promotore dell'iniziativa artistica di concerto con l’assessore alla promozione turistico culturale Vito Schepisi. Presenti anche Filippo Bonansinga Sindaco di Merì e l’assessore comunale ai Beni Culturali e Ambientali Carmelo Arcoraci che in precedenza hanno ospitato a Merì la prima edizione di Timeless Immortal Art. Un progetto simile è stato poi riproposto in Cina dove ha riscosso un successo mondiale.

Infine, particolare merito anche al resto degli artisti internazionali che hanno donato le proprie opere al comune di Condrò: Lucy Lago (Russia), George Enrique Londono (Colombia), Christine Bleny (Francia), Joe Cooper (Galles), Mr Liu (Cina), Craig Warvick (Inghilterra), Uliana Storozhylova (Ucraina). La manifestazione si è fregiata del patrocinio della Regione Sicilia - Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana.