Messina, ripristinati i caratteri nel monumento dedicato all'ex sindaco Antonio Martino

Onore al merito a Franco Barreca che ha gratuitamente riposizionato la didascalia del monumento dedicato all'ex sindaco Antonio Martino ( in carica 4 volte a partire dal 1899), realizzato dallo scultore messinese Antonio Bonfiglio, ricevendo i ringraziamenti del sindaco Federico Basile. Rispondendo all’appello dell’assessore alla cultura e turismo Enzo Caruso, Franco Barreca ha prestato la sua opera per ridare un nome ad un personaggio che svolse il suo mandato di Sindaco di Messina durante il Terremoto, la Ricostruzione e la Prima Guerra Mondiale.

"Un bell’esempio di Cittadinanza attiva e amore per la propria città" scrive Enzo Caruso sul suo profilo Facebook.