Al teatro antico di Taormina i Taobuk Awards nel segno delle libertà e dei diritti umani

Le libertà da difendere, in una dimensione di umanità dell'essere da affermare nella sua pienezza. Le libertà che coltivano il progresso, che fondano il passato, garantiscono il presente, costruiscono il futuro, che si contemperano in una fisiologica convivenza di diritti. E le libertà che destabilizzano, spaventano, e perciò vengono negate in una patologica coercizione in cui ogni umanità è perduta. Libertà è l'anima di ogni democrazia, espressa dalla Costituzione italiana e dal trattato istitutivo dell'Unione Europea e nel segno delle Libertà si tiene, fino a lunedì 19, la XIII edizione del festival letterario Taobuk, nell'ambito del quale al teatro antico di Taormina sono stati consegnati i Taobuk Awards 2023 a eccellenze del mondo della letteratura, della scienza, delle arti e dello spettacolo durante la serata di gala, presentata dalla direttrice e presidente del festival Antonella Ferrara e dal conduttore televisivo e scrittore Massimiliano Ossini.

A ricevere i Taobuk Award per la Letteratura tre figure femminili, distanti nell’itinerario umano e artistico eppure affini nell’impegno per la piena emancipazione della donna: Annie Ernaux, Nobel per la Letteratura 2022, che ha firmato capolavori come Gli anni, L’evento, Il ragazzo; Azar Nafisi, suoi i bestseller Leggere Lolita a Teheran, Le cose che non ho detto, La Repubblica dell'Immaginazione; Joyce Carol Oates, autrice di Figli randagi, Bestie, La femmina della specie, Blonde. Il Taobuk Award per la Scienza è andato a David Quammen che ha anticipato lo scenario del Covid in Spillover già nel 2012. Nafisi ha testimoniato il dramma delle donne iraniane e la loro storia di coraggio e libertà, perché "tacere è essere complici". A consegnarle il premio il presidente della regione siciliana Renato Schifani che ha rivolto un pensiero al popolo ucraino, privato della libertà di vivere in pace.

Ernaux ha ribadito l'urgenza del recupero della libertà del proprio corpo da parte delle donne, ricordando che la libertà, anzi in questo caso la liberazione, non è mai gratuita ma va conquistata, ed è stata premiata da Elvira Amata, assessora regionale al turismo. A ricevere il Taobuk Award anche Valeria Golino, Edoardo Leo e Michele Placido. Il regista Marco Bellocchio e la montatrice Francesca Calvelli riceveranno il premio nel corso della masterclass che terranno al festival.

Premiata l’arte visiva con il conferimento del Taobuk Award al pittore, scultore e fotografo Giuseppe Penone, uno dei principali esponenti della corrente dell’Arte Povera. Taobuk Award per la musica alla cantante e scrittrice siciliana Levante e al violinista David Garrett sul palco del gala con il soprano Carmen Giannattasio e con l’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania e domani per il lancio in anteprima del "David Garrett Trio ICONIC Tour" assieme a Franck van der Heijden (chitarra) e Rogier van Wegberg (basso). E ancora tra i premiati Giulia Staccioli, coreografa e fondatrice della compagnia di danza Kataklò. La serata sarà trasmessa il 24 giugno su Rai Uno e, per la prima volta, su Rai Italia in 174 paesi. Colonna sonora affidata all’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania, l’ente lirico co-produttore musicale del gala; sul podio la Maestra Gianna Fratta, mentre sul palco si sono alternati il soprano Carmen Giannattasio, i ballerini della Kataklò Athletic Dance Theatre e il corpo di ballo della Compagnia Nazionale di Danza Storica diretta da Nino Graziano Luca.

La terza giornata del festival

Ad aprire la terza giornata del festival,che si concluderà il 19, il IV osservatorio su Europa e Mediterraneo, in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Due gli incontri al San Domenico Palace: Messina - Bruxelles. Prospettive e orizzonti per una piena libertà di circolazione (con Gaetano Armao, delegato del Rettore dell’Università di Palermo per l’Insularità; Ruggero Aricò, membro del Comitato Scientifico Taobuk; Antonio Parenti, capo della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea; Oliviero Baccelli, docente e vicedirettore del CERTeT - Centro di Economia Regionale Trasporti e del Turismo dell’Università Bocconi; Annalisa Tardino, membro della commissione trasporti dell'Eurocamera; Nico Torrisi, Amministratore Delegato SAC) e "Mare Nostrum e guerra in Ucraina. L’Italia crocevia nella sfida energetica per un’Europa libera" (con Alexander Alden, già membro del Consiglio di Sicurezza nazionale americano ed ex sottosegretario al Dipartimento di Stato; Alessandro Minuto Rizzo, presidente della Nato Defense College Foundation; Valeria Talbot, responsabile del Centro Medio Oriente e Nord Africa dell'ISPI; Leonardo Bellodi, professore aggiunto della Luiss Business School; Antonio Parenti, capo della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea; Marco Falcone, assessore per l’Economia della Regione Siciliana; Francesca Longo, docente di Scienza politica dell’Università di Catania), entrambi moderati dal giornalista Frediano Finucci.

Ancora al San Domenico Palace, la tavola rotonda Sicilia e Italia nell’immaginario collettivo. L’arte e la cultura: la leva del turismo, moderata da Paolo Conti, giornalista del Corriere della Sera, con Cateno De Luca, Sindaco di Taormina, Sandro Pappalardo, Consigliere ENIT; Elvira Amata, assessora Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo; Francesco Paolo Scarpinato, assessore Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana; Alessandro Giuli, presidente della Fondazione MAXXI, Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma; Angelo Piero Cappello, direttore del Centro per il libro e la lettura, e lo scrittore Pietrangelo Buttafuoco.