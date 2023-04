“Memorial Luigi Ghersi”, il 15 aprile a Messina il ricordo del maestro

Per iniziativa dell’associazione culturale ARB, domani 15 aprile si ricorderà il pittore messinese Luigi Ghersi, scomparso esattamente un anno fa. L'evento si svolgerà, con inizio alle ore 18, nella "Spazio Lilla", nuova struttura dell'Associazione, in pieno centro (via E. Martinez,11). Saranno presenti critici e storici dell’arte, amici ed estimatori del maestro.

Il programma del “Memorial Luigi Ghersi", dopo i saluti istituzionali, prevede gli interventi di Barbara Fazzari, Luigi Giacobbe, Matteo Pappalardo, Vincenzo Bonaventura, Rosy Trapa e Fabio Pilato. Conduce Davide Liotta.

