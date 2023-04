Premio "Antonello da Messina", riconoscimento anche a Nibali

Saranno consegnati, il 14 aprile alle 17, nella Basilica di San Marco al Campidoglio di piazza Venezia di Roma i premi «Antonello da Messina», arrivati ai 25 anni dall’istituzione e promossi dall’omonima associazione. A riceverlo, tra gli altri, anche il ciclista Vincenzo Nibali, vincitore di Giro, Vuelta e Tour, che riceverà anche il premio "Joe Petrosino Sicilia». I riconoscimenti sono assegnati a persone che con la propria attività nelle arti, nelle professioni, nello spettacolo, nella letteratura, nel giornalismo, nelle scienze umane, nello sport, nei beni culturali, «hanno recato lustro anche fuori della città natale, alla terra d’origine», cioè a Messina e alla Sicilia.

La manifestazione si svolge in collaborazione con in Comune di Messina e i patrocini di Ucsi-Sicilia e CentoSicilie, associazioni Carabeltà- Sicilia. Il coordinamento del premio è curato dai giornalisti Sergio Di Giacomo e Milena Romeo e dal presidente Domenico Scaffidi dell’Associazione. La cerimonia di consegna sarà aperta dall’esibizione musicale di Enrico Torre, controtenore della Cappella musicale Pontificia «Sistina» e del maestro Giovanni Mirabile all’organo. Questi i premiati: spettacolo compagnia Scimone-Sframeli e Guido Caprino, attore; premi speciali alle famiglie di Adolfo Celi e Turi Vasile; Arti visive, Lelio Bonaccorso, fumettista e illustratore, Ninni Panzera, esperto di cinema e operatore culturale-Taormina Arte, Giovanni Franco, giornalista dell’Ansa per la fotografia; giornalismo, televisivo Giovanna Cucè -Tg1, Tindara Caccetta-Tg3, Rosario Pasciuto-Rtp; carta stampata Sandro Rol (alla carriera) e Nuccio Anselmo (impegno civile); studi umanistici Francesco Mercadante-Università La Sapienza-Roma (alla memoria di Maria Teresa Giuffrè); Rocco Familiari-scrittore e drammaturgo (Letteratura dello Stretto); studi Giuridici Giovanni Guzzetta-Università Tor Vergata, Roma; Studi Storici Michela D’Angelo-Università di Messina; studi Criminologici Silio Bozzi, vice questore della Polizia di Stato; Cultura religiosa e solidarietà padre. Mario Magro-Basilica Sant'Antonio, Messina e padre Alessandro Polizzi- Istituto Cristo Re, Messina; studi Antonelliani Charlene Vella- Università di Malta; Premio Giovani Francesco Pirrone, compositore e Antonio Presti, attore (progetto Teatro in carcere). «Messina, Città di Antonello», premio al sindaco di Messina, Federico Basile e riconoscimenti per l’impegno culturale e sociale all’assessore comunale alla Cultura Enzo Caruso, ai giornalisti Domenico Interdonato-presidente Usci Sicilia e Maurizio Licordari- Rai1, a Rocco Papandrea fotoreporter e a Sigfrido Oliva, artista.

