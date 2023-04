Messina, alle 18 il via alla Processione delle Barette: la "Deposizione" partirà dal Duomo

Manca davvero poco alla grande partenza delle Barette a Messina. Una storia secolare che riprende dopo lo stop della pandemia. Comincia in Cattedrale il nostro emozionante viaggio nel venerdì santo dei messinesi dove nei giorni scorsi è stata esposta la Deposizione, la più antica degli 11 blocchi statuari di proprietà di Pippo Ripinto.

Una storia la sua che si tramanda di generazione in generazione e che tre anni fa sembrava dovesse fermarsi per sempre. Emozionato come un bambino il signor Pippo ha presieduto allo spostamento della Baretta in piazza Duomo; da qui, più tardi il blocco si unirà al corteo partito dalla chiesa Nuovo Oratorio della Pace di via 24 maggio che percorrerà le vie del centro.

L’arcivescovo Giovanni Accolla presiede l’azione liturgica con l’adorazione della Croce in Cattedrale; quindi, insieme ai sacerdoti, si unirà alla secolare processione delle Barette, che partirà alle 18 dalla chiesa Nuovo Oratorio della Pace di via 24 Maggio. Quest'anno una particolarità: ricorre, infatti, il centenario della baretta che raffigura la Deposizione.

Il corpo statuario risale al secolo scorso e in occasione di questa ricorrenza la baretta è stata esposta in Cattedrale nella Settimana Santa. E proprio dalla Cattedrale si unirà alla processione delle altre Barette. Inoltre è stato deciso di eliminare la filodiffusione e, in accordo con l'associazione Anbima, è stata riportata la musica con sette bande dal vivo. Questa tipologia di musica aiuta a compenetrarsi nel clima tipico della Passione. Altre figure penitenziali come i Babbaluci" e le "Biancuzze" e il nuovo inserimento delle pie donne “Maddalene” e tipici strumenti musicali come le traccole.

Sabato 8 aprile alle 22,30 mons. Accolla presiederà la veglia pasquale, durante la quale amministrerà i sacramenti dell’iniziazione cristiana a cinque catecumeni. Domenica 9 aprile giorno di Pasqua, alle 10,30 in Cattedrale il solenne pontificale presieduto da mons. Cesare Di Pietro, alla presenza delle massime autorità civili e militari; le altre messe saranno alle 8,30 - 12,15 - 18.

© Riproduzione riservata