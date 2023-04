Messina, "Le Nuvole" di Aristofane degli studenti dell'"Archimede": uno spettacolo coinvolgente

È stato uno spettacolo coinvolgente la rappresentazione teatrale de “Le Nuvole “ di Aristofane messa in scena dagli studenti del Liceo “Archimede” al Palacultura Antonello da Messina.

La piece teatrale rientra nell’ambito del progetto Pon “Ci divertiamo teatrando”, promosso dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Laura Cappuccio, coordinato dall’esperto prof.ssa Francesca Spadaro e Tutor la prof.ssa Gaetana Marano. I giovanissimi e talentuosi attori, impegnati nella recitazione di un testo complesso , adattato , integrato e sceneggiato dalla prof.ssa Spadaro , hanno catturato l’attenzione del folto pubblico con una performance di altissimo livello. Il testo riadattato in chiave moderna fa comprendere come il teatro classico sia universale e versatile. In questo caso -ha dichiarato la dirigente Cappuccio- è stato in grado di trattare i temi dell’attualità , in primis quello dell’educazione, in un Liceo Scientifico, l’Archimede, che nei vari progetti tutela anche il patrimonio linguistico del nostro passato. Una fantasmagoria di parole, anche in lingua greca , di costumi fantasiosi e animaleschi, di luci e colori , di musiche dell’antica Grecia e danze dionisiache hanno costituito un tributo al grande Teatro della migliore tradizione classica.

