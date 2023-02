La Regione nomina il nuovo CdA della Fondazione Taormina Arte. Ecco i nomi

La Regione Siciliana ha nominato il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Taormina Arte. Con apposito decreto a firma dell'assessore al Turismo, Elvira Amata, sono stati indicati tutti i componenti che faranno parte del CdA dell'ente culturale.

Insieme al sindaco pro-tempore, Mario Bolognari, che avrà funzioni di presidente e legale rappresentante della Fondazione TaoArte, sono stati nominati Sergio Bonomo, con funzione di vicepresidente, Gianandrea Agnoni, Marcello Muscolino e Franco Cicero. Proprio Cicero era stato scelto e indicato nelle scorse settimane da Bolognari, in rappresentanza del Comune di Taormina, mentre Muscolino, Agnoni e Bonomo sono stati indicati direttamente dall'assessorato al Turismo. L'insediamento con la prima seduta del CdA al completo avverrà, a questo punto, già nei prossimi giorni.

Il CdA appena costituito sarà in carica per un periodo di quattro anni. La Fondazione era stata "traghettata" verso l'insediamento del CdA dall'ex commissario straordinario, Bernardo Campo che poi a fine gennaio si era dimesso, ed in sostituzione del quale, per un breve periodo, l'assessore Amata aveva quindi nominato per il ruolo di commissario Giuseppe Palmeri. Nelle procedure che hanno portato alla trasformazione dalla vecchia forma giuridica del comitato all'attuale Fondazione, in precedenza TaoArte era stata guidata dall'ex commissario Pietro Di Miceli, che aveva affrontato allora la "matassa" complicata del risanamento della condizione debitoria dell'ente, che era arrivato ad accumulare in passato circa 5 milioni di debiti ed era stato ad un passo dal fallimento. La Fondazione, oltre al CdA appena nominato, ha in carica un sovrintendente, con incarico affidato dalla Regione nel febbraio del 2022 ad Ester Bonafede.

