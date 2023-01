Messina, il primo passo del nuovo brand sarà la “Casa di Antonello”

Non ci può essere un elemento che più di quello di un artista di fama internazionale come Antonello possa meritare di essere legato in maniera indissolubile alla città di Messina. Lo è nei fatti l’artista nato e morto sullo Stretto è già noto, come Leonardo, proprio per le sue origini, divenute alla stregua di un cognome. E allora Palazzo Zanca vuole “approfittare” di questi natali illustri per dare alla città un’identità, un marchi di fabbrica. Messina, città di Antonello. Un brand da far conoscere al mondo e da declinare in città andando anche oltre le due opere custodite nel Museo regionale.

Una delle tappe utili a realizzare questo valore aggiunto è quella della realizzazione di una casa museo di Antonello. La location è stata individuata da un paio di anni nella ex sede dell’Ismig, un istituto che realizzava protesi per mutilati di guerra. Si tratta di un edificio di 350 metri quadri ma su più elevazioni che si trova in via Monsignor Bruno a pochi passi dal Palacultura dedicato proprio all’artista del Rinascimento italiano. Il bene è di è proprietà del Comune ma, di fatto, è inutilizzato da anni. Il luogo non è casuale. Perchè in quella zona, il quartiere dei Sicofanti, Antonello visse e operò.

Con una deliberazione della Giunta, ieri, l’amministrazione ha deciso di scommettere forte su questa casa museo.

