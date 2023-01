Sgarbi a Messina per ammirare la “Madonna col Bambino e San Giovannino” Alibrandi

Il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, è stato a Messina per ammirare da vicino la “Madonna col Bambino e San Giovannino” di Girolamo Alibrandi, acquistato all’asta dall’imprenditore peloritano Rocco Finocchiaro. Il noto critico, accompagnato dall’assessore regionale Ai Beni culturali, Elvira Amata, si è soffermato a lungo davanti all’opera apprezzandone la qualità e lo stato di conservazione.

Sgarbi rivolgendosi a Finocchiaro lo ha ringraziato per aver riportato in Italia e in particolare in Sicilia un dipinto così importante del grande artista messinese, ritenuto il pittore più significativo dopo Antonello da Messina. “Ci tenevo molto a poter ammirare da vicino il quadro di Alibrandi – ha detto alla fine Sgarbi -, un artista che merita di essere studiato ed apprezzato per la bravura e per l’importanza che ha nella storia dell’arte”.

