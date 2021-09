Messina, la sottosegretaria Floridia in visita all'Usp: “Risorsa preziosa”

La sottosegretaria all’Istruzione Barbara Floridia si è recata oggi in visita all’Ufficio Scolastico Provinciale di Messina.

Ad accoglierla la provveditrice agli studi, la dirigente Ornella Riccio, i funzionari e gli operatori.

“L’incontro di oggi è stato importante per confrontarmi con il personale che fa parte di questo Ufficio per avere contezza delle azioni poste in essere per il regolare avvio dell’anno scolastico e raccogliere eventuali criticità che si sono verificate. L’attuale pianta organica è stata implementata negli ultimi anni e, nel 2019, ci sono state le assunzioni di nuovi funzionari che hanno dato il loro prezioso contribuito per rinnovare le modalità di lavoro nell’ufficio. Risorse importanti che hanno svolto un lavoro fondamentale durante i mesi estivi per garantire l’inizio delle lezioni in presenza a Messina e provincia”, dichiara la sottosegretaria Barbara Floridia al termine della visita.

La dirigente Ornella Riccio ha, infine, espresso i suoi più sentiti ringraziamenti alla squadra di lavoro, affermando: “Con l’impegno e la collaborazione di tutti si possono raggiungere traguardi importanti e grazie al loro prezioso contributo è sempre stimolante affrontare nuove sfide e supportare le esigenze del territorio e delle realtà scolastiche”.

© Riproduzione riservata