Da domani, lunedì 23 agosto, riparte un nuovo ciclo di visite serali al Teatro Antico di Taormina. Per l'occasione ci sarà un concerto, gratuito, del Conservatorio Corelli di Messina abbinato al ticket di ingresso. La postazione per i tamponi resta gratuita per i visitatori del Teatro Antico muniti di biglietto. La nuova sede è l'ufficio U.S.C.A. di Piazza San Francesco di Paola (non più il Palacongressi)

© Riproduzione riservata