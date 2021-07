"Ha scelto da che parte stare", cittadinanza onoraria di Marcellinara al messinese Antoci

Giuseppe Antoci, già Presidente del Parco dei Nebrodi, oggi Presidente onorario della Fondazione Caponnetto, riceverà la cittadinanza onoraria di Marcellinara, deliberata all’unanimità dal Consiglio comunale del Centro dell’Istmo. L'iniziativa pubblica, alla presenza del Prefetto di Catanzaro, Maria Teresa Cucinotta, si terrà in Piazza Francesco Scerbo, alle ore 18.00. "Marcellinara - ha dichiarato il sindaco Vittorio Scerbo - ha scelto e sceglie ogni giorno da che parte stare: dalla parte della Legalità che va perseguita da ciascuno, in ogni ambito della propria vita, giorno dopo giorno, facendo sempre al meglio, come diceva Giovanni Falcone, il proprio dovere. Non bisogna aver paura di percorrere questa strada, non bisogna temere di chiamare le cose con il loro nome nella lotta quotidiana contro la mafia, la 'ndrangheta ed ogni forma di sopraffazione criminale e malaffare che blocca lo sviluppo del nostro Meridione".

