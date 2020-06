Messina, non arrivano fondi per la sanificazione: il MuMe resta chiuso

Il Museo regionale di Messina rimane ancora chiuso e scoppia la polemica, anche alla luce del fatto che altri siti culturali siciliani, che in questi giorni hanno finalmente riacceso le luci, sono stati protagonisti di performance di presenze e prenotazioni veramente interessanti. È stato il parlamentare regionale del Pd Franco De Domenico, con una nota, a lanciare il sasso: «Per aver espresso dubbi sulla scelta del nuovo assessore ai Beni culturali e all'identità siciliana ci hanno detto che prima di parlare, avremmo dovuto giudicare il nuovo assessore Alberto Samonà dai fatti. Ebbene se il suo biglietto da visita alla città di Messina è la mancata riapertura del Museo Interdisciplinare Regionale di Messina, allora i dubbi sulla persona e sul partito che la esprime trovano ampia conferma».

Che il MuMe non abbia ricevuto un euro negli ultimi tempi per riaprire le sue porte in sicurezza dopo la fine della quarantena lo conferma l'attuale direttore Orazio Micali: «Siamo chiusi perché allo stato non sono soddisfatte le condizioni di sicurezza e salute per il personale e per i visitatori. Non abbiamo ancora ricevuto la copertura finanziaria dal Dipartimento dei beni culturali per indire le gare, noi abbiamo inviato circa un mese fa il prospetto della copertura finanziaria per l'appalto delle pulizie che soddisfa le condizioni di fruizione post-covid».

