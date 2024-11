Il pasticcere messinese Lillo Freni conquista il premio speciale del Gambero Rosso per la “valorizzazione delle produzioni territoriali”

Oggi il Gambero Rosso con questo riconoscimento premia uno dei più grandi maestri di storia e tradizione dolciaria siciliana della città di Messina e la sua nuova pasticceria inaugurata a fine 2023, frutto del restyling della sede storica, aperta dal padre, nella zona sud della città di Messina, a Contesse. «Ringrazio il Gambero Rosso per aver prestato attenzione alla nostra attività. Questo premio – ha affermato Lillo Freni - per me rappresenta il riconoscimento assoluto ad un percorso che ho iniziato da bambino, frequentando il laboratorio di mio padre, e che continuo a tutt’oggi con tenacia, cercando di perseguire e ribadire il mio pensiero: il “nuovo” oggi è anche la capacità di proporre o riproporre quei prodotti tipici del territorio che ci legano fortemente alla storia culturale e tecnica della nostra tradizione, e che trovano ampio consenso tra i clienti che ne apprezzano la ricerca e la qualità».

LA RECENSIONE DEL GAMBERO ROSSO

“L'insegna è di lungo corso, fondata oltre 60 anni fa da Giuseppe Freni, e oggi egregiamente condotta dal figlio Letterio, per tutti "Lillo", che dal padre ha ereditato l'amore per il mestiere e per la tradizione. Pasticcere, studioso dell'alimentazione, scrittore, sommelier, Ambasciatore del Gusto, Freni è un appassionato conoscitore della pasticceria messinese e di quella moderna” – scrive il Gambero Rosso. “Vero cultore della pasticceria locale e della sua storia, - si legge ancora in guida - Freni la celebra in un'offerta di livello, dove la tecnica moderna è al servizio di grandi materie prime, preferibilmente locali. Tra gli imperdibili, la cassata e i cannoli, la sublime pignolata, ma anche le paste di mandorla, il torrone gelato e i biscottini, come nzuddi, piparelli e i biscotti Napoli. Interessanti i dolci da calendario: zeppole con ricotta o crema e sfingi al riso a San Giuseppe, Nipitiddata (dolcetto di frolla con confettura, cioccolato, spezie, fichi e frutta secca) per l'Immacolata, la stella natalizia, l'agnellino e il tronchetto pasquali. Anche gelato, schiumoni, semifreddi e granite”. La guida Pasticceri & Pasticcerie 2025 di Gambero Rosso, oltre al premio speciale, ha assegnato al pastry chef messinese 2 torte con un punteggio di 83/100. Compagno immancabile nei momenti speciali e nelle feste, il dolce da sempre valorizza la cultura gastronomica, le produzioni locali e i territori e Lillo Freni ha sempre perseguito questo obiettivo e, oggi, questo prestigioso riconoscimento ripaga tutto il lavoro fatto in questi anni.