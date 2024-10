L'Orchestra da camera di Messina riprende la stagione al Teatro Annibale: tutti gli appuntamenti

Riprende, dopo la pausa estiva, la Stagione Concertistica dell’associazione Orchestra da Camera di Messina. Il primo appuntamento che dà il via al ricco programma dell’associazione, sarà domenica 13 ottobre alle 18.30 al Teatro Annibale.

Per l’occasione, l’Orchestra da Camera diretta da Lorenzo Perugini, presenta “Mozartiana” con in programma il Concerto per flauto in Re Magg. K314. con il solista Pietro Doronzo. La Sinfonia n.24 K182 e il celeberrimo Concertone per due violini K190 con solisti Franco Mezzena e Joseph Arena.

Gli altri appuntamenti in programma: venerdì 18, alla Sala Laudamo, alle 19:00, “La grande musica per Trio del ‘900” con il trio “Anfiteatro” ( Giuseppe Ventura, Francesco Valenzisi, Mario Spinnicchia) clarinetto, violoncello e pianoforte. Venerdì 25 ottobre, “Viaggio nel romanticismo”, Cristina Di Lecce, ore 19:00, alla Sala Laudamo. Sempre alla Sala Laudamo, alle 19:00 di venerdì 8 novembre, “Dall’opera alla danza” con il “Trio Rospigliosi”(Rieko Okuma, Mattia Dugheri, Luca Torrigiani)( flauto, chitarra e pianoforte), con musiche di Rossini, Genin, De Santis e Piazzolla.