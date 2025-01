Tragedia a Messina, è morto lo storico promoter catanese Carmelo Costa: il re dei grandi concerti

Tragedia nel mondo dello spettacolo. E' morto a Messina il promoter catanese Carmelo Costa, il re dei grandi eventi in Sicilia. Costa, 72 anni, amministratore unico della Musica da Bere Srl, è deceduto al Policlinico di Messina, dove era ricoverato da due giorni dopo il malore che lo aveva colpito in albergo, al Royal. Il manager era a Messina da qualche giorno per occuparsi dei prossimi concerti allo stadio "Franco Scoglio" della prossima estate: portavano infatti la sua firma gli eventi legati a Vasco Rossi, Cesare Cremonini e Marco Mengoni. A trovarlo in albergo erano stati alcuni amici, dopo che Costa non rispondeva al telefono. La corsa in ospedale dove le condizioni erano apparse subito gravissime. Oggi, nel tardo pomeriggio, il decesso. Nella sua carriera aveva organizzato centinaia di spettacoli in oltre 50 anni di attività.