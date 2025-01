Rassegna stampa 31-01-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

- Messina, ecco il pronto soccorso del Policlinico: oggi l’inaugurazione con il presidente della Regione Schifani

- Protocollo d’intesa per ridisegnare Messina: cinque firme per trasformare le aree ferroviarie dismesse

- Allarme minori a Messina, il caso diventa politico: dalla dispersione scolastica ai reati di droga

- Messina, Caterina Pappalardo uccisa dal figlio dopo un litigio per 300 euro. La perizia sui telefonini sequestrati

IN PROVINCIA

- Incendio a Stromboli, chiuso il procedimento: multe e patteggiamenti

- L'incidente mortale a Patti, indagini sul cedimento stradale: in regola le barriere di sicurezza?

- Milazzo, collegamenti gratis con le Isole Eolie: finalmente... si parte