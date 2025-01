Protocollo d’intesa per ridisegnare Messina: cinque firme per trasformare le aree ferroviarie dismesse

Non solo i 55 mila metri quadrati dell'ex Officina Grandi Riparazioni, enorme area di proprietà delle Ferrovie dello Stato collocata a Gazzi, a pochi passi dal mare. Nel protocollo d'intesa di 19 pagine che verrà siglato nella tarda mattinata di oggi nella sala Mazzoni della Stazione centrale c’è molto di più. C’è, potenzialmente, un passo decisivo per il ridisegno complessivo del waterfront della città, in particolare di quell’area, da sud al centro, da sempre preclusa alla fruizione dei messinesi, vuoi per il degrado cresciuto negli anni sotto gli occhi colpevoli di troppi, vuoi per la presenza di tutte quelle aree ferroviarie che, adesso, possono essere realmente disponibili e trasformate. Stamattina ci saranno il sottosegretario di Stato al Coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici Alessandro Morelli, il presidente della Regione Renato Schifani, il presidente diRfi Dario Lo Bosco, il sindaco Federico Basile e l'amministratore delegato della Stretto di Messina Pietro Ciucci. In collegamento, poi, interverrà anche il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini. Perché dentro questo accordo ci sono anche i nuovi assetti delle infrastrutture ferroviarie, alla luce sia della rigenerazione urbana di quegli spazi ormai dismessi, sia delle previsioni del progetto del Ponte sullo Stretto.

Gli atti degli anni scorsi Un protocollo d'intesa, quello che verrà siglato alle 12.30, che viene dopo altri atti siglati negli anni scorsi. Il primo risale al 30 giugno 2004, il protocollo per l’attuazione del famoso Piau (Programma innovativo in ambito urbano), sottoscritto tra Comune, l’Autorità portuale, Gruppo Fs e ministero delle Infrastrutture, con il quale si stabilivano «iniziative congiunte finalizzate alla riqualificazione delle aree ferroviarie e portuali». Il secondo è invece datato 19 gennaio 2009, a firmarlo sempre Comune, Authority e Ferrovie, e quel protocollo, oltre a confermare il documento di cinque anni prima, disciplinava «una collaborazione per la realizzazione di nodi intermodali ferroacqua-gomma, per integrare le grandi reti di comunicazione ed il sistema di viabilità ed al tempo stesso per ricucire il tessuto urbano con il vicino waterfront della città». Si arriva poi al 2018, nuovo protocollo d’intesa tra Comune e Rfi, «per il potenziamento del nodo di Interscambio Modale di Messina Centrale», con l’obiettivo di «avviare un progetto che prevedeva il miglioramento dell’integrazione tra le diverse modalità di trasporto presenti nell’hub porto storico, stazione ferroviaria, parcheggi di interscambio, trasporto pubblico». C’è infine un altro protocollo d’intesa, più recente, siglato il 28 novembre 2023 da Regione e Fs Sistemi Urbani, per «favorire gli interventi di trasformazione urbanistica e di rigenerazione urbana delle aree ferroviarie dismesse o di futura dismissione di proprietà delle società del Gruppo Fs ricadenti nel territorio siciliano».

Il nuovo protocollo Sono cinque i soggetti che firmeranno il protocollo d’intesa di oggi: Comune, ovviamente, Regione, Stretto di Messina Spa, Rfi e Fs Sistemi Urbani Spa. Ci sono alcune premesse. La prima: «Le società del Gruppo Fs sono proprietarie di aree ferroviarie dismesse o dismettibili che rientrano all’interno degli ambiti definiti dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e che costituiscono importanti occasioni di interventi di rigenerazione urbana; inoltre (…) Rfi ha elaborato uno studio per la trasformazione della linea dismessa Messina-Terme Vigliatore in un itinerario ciclopedonale, la “Ciclovia dei 2 Mari”, che può rappresentare un importante volano per la promozione turistica del territorio». Un tracciato che «attraversa la catena montuosa dei Peloritani, intercettando il comprensorio del Comune di Messina nel tratto iniziale». Seconda premessa: alla luce del riavvio dell'iter per il Ponte, «emerge l’opportunità di valutare l’attuazione di interventi finalizzati alla rigenerazione urbana delle aree ferroviarie dismesse e/o dismettibili interessate dal suddetto intervento, in particolare quelle relative all’attuale e futuro Nodo ferroviario di Messina». La terza: «il Comune intende rigenerare spazi ed aree nelle immediate vicinanze dei centri mobilità e di trasporto intermodali, al fine di poter offrire nuove opportunità di sviluppo e proporre progettazioni di rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile alle varie linee di finanziamento a valere di fondi statali ed europei». Ecco perché i “confini” delle aree che finiranno dentro il protocollo d'intesa di oggi sono quelli che mostriamo nella cartina in pagina, con quattro punti nevralgici, definiti “asset”: la porzione tra stazione marittima e stazione centrale; un’area di Rfi a Gazzi; la confinante ex Officina grandi riparazioni, di proprietà di Trenitalia; la stazione di Contesse, punto strategico in ottica Ponte.