Messina, telefonini e droga nel carcere di Gazzi: coinvolti 21 detenuti e 9 agenti della Penitenziaria

A chi erano destinati la droga e i cellulari trasportati dal drone verso il carcere di Gazzi e atterrato per errore negli spazi esterni della Gazzetta? E chi avrebbe dovuto riceverli e in caso smistarli ai detenuti? Si sta concentrando su effettivi consumatori di stupefacenti, utilizzatori di dispositivi mobili tra i detenuti e una rete di complici all’interno e all’esterno del penitenziario di Gazzi l’indagine della Procura di Messina, che ha delegato gli accertamenti alla polizia penitenziaria e ai carabinieri. Agenti e militari stanno ancora effettuando perquisizioni nella casa circondariale, alla ricerca di materiale utile a investigazioni ancora agli albori e che vedono una serie di persone iscritte nel registro degli indagati. Ad eseguirle, questa mattina, i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri e personale del Nucleo Investigativo Centrale del Corpo di Polizia Penitenziaria, su delega della Procura Distrettuale della Repubblica di Messina. Sotto la lente delle forze dell'ordine 21 detenuti e 9 agenti in servizio presso la struttura.