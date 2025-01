Messina, Schifani all'inaugurazione del pronto soccorso del Policlinico: "Spero che questi momenti siano continui e non soltanto simbolici"

Puntuale come previsto dal cerimoniale, il presidente della Regione Renato Schifani è giunto al Policlinico per l'inaugurazione del nuovo pronto soccorso. “Oggi non è una passerella, ma un momento strategico per la sanità pubblica. Chi non può essere contento per una giornata del genere? L’importante è che poi i pronto soccorso funzionino bene. Io non faccio blitz, ma se mi vengono segnalate delle anomalie mi sembra doveroso verificarle e intervenire. È importante portare avanti un’azione politica di stimolo ad un personale sanitario e para-sanitario di cui siamo orgogliosi, ma ci vogliono le strutture. Ad esempio ho chiesto una relazione sulle condizioni della facciata che ho visto proprio accanto al pronto soccorso”.

Un cenno anche a Cerdiochirurgia di Taormina: “La soluzione è complessa, c’è un decreto Balduzzi con cui avere a che fare, abbiamo due centri di eccellenza ma un decreto da rispettare. Non è facile, ce la metteremo tutta per trovare soluzioni per uscire da questo vincolo”.

Il mio è un intervento di speranza, dobbiamo dimostrare di avere una sanità forte, sia pubblica che convenzionata. La salute del cittadino è una funzione pubblica al di là di chi la svolge. Occorre fare di tutto perché chi ha responsabilità di alto livello faccia di tutto per organizzare al meglio il lavoro degli operatori sanitari. Il manager non deve solo far quadrare i conti, ma ogni tanto capita di non trovare un certo tipo di organizzazione”.