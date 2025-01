Messina, protocollo d'intesa. Ciucci: "Momento importante per la città. Lavoreremo da subito sulla mobilità condivisa"

Pietro Ciucci, amministratore delegato della "Stretto di Messina" ai nostri microfoni è intervenuto dopo la firma del protocollo d'intesa per ridisegnare Messina.

L'importanza della riqualificazione per la costruzione del Ponte

"E' importante per Messina e anche per noi. Le aree sono di Rfi, soprattutto quelle che verranno immediatamente liberate, soprattutto l'officina di Gazzi. Poi le aree del waterfront e daremo - ha sottolineato Ciucci - queste aree alla città per riappropriarsi di quel fronte mare di cui attualmente non riesce a beneficiare".

La mobilità condivisa

"Da subito lavoreremo su questo aspetto. Il Ponte è un tratto di strada di ferrovia, non è solo un collegamento tra le due sponde dello Stretto, ma un elemento essenziale del corridoio da Helsinki a Palermo. Dialogheremo con Rfi, con Anas, con il Cas. E' tutta un'attività di coordinamento che è allo stesso tempo bella e faticosa".