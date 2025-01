Messina, in fiamme furgone di un fruttivendolo al villaggio Sant'Agata. Probabile la matrice dolosa

Un rogo nella notte ha avvolto il furgone di un fruttivendolo che stazionava adiacente al marciapiede lato mare della via Consolare Pompea. Le fiamme hanno completamente distrutto il mezzo fermo al villaggio Sant'Agata, quasi all'incrocio con il viale D'Alcontres di contrada Papardo. Intervenuti i vigili del fuoco che hanno avuto il loro bel da fare prima di domare le fiamme. Sul posto anche le volanti della polizia che hanno avviato le indagini per risalire alle cause che hanno determinato l'incendio sul mezzo che era carico di merce. Non è esclusa la matrice dolosa

