Lipari, tutto fermo dopo i danni causati dalla mareggiata. Rischi nella frazione Acquacalda

Ad oltre un mese dalla mareggiata che ha investito il lungomare della frazione liparese di Acquacalda nessun intervento atto a ripristinare un minimo normalità e di eliminazione del pericolo è stato posto in essere. In conseguenza di tale situazione i consiglieri comunali Lucy Iacono, Cristina Dante, Gaetano Orto, Angelo Portelli, Raffaele Rifici, Adolfo Sabatini, Giorgia Santamaria e il presidente del civico consesso Nuccio Russo hanno inoltrato al sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, al dirigente del III settore Mirko Ficarra e alla Città metropolitana di Messina una richiesta interventi urgenti per il ripristino di quel lungomare.

I consiglieri hanno premesso «che la frazione di Acquacalda versa in uno stato di abbandono e di degrado da diverso tempo, sia per la mancata manutenzione ordinaria sia per via del costante interessamento e danneggiamento del lungomare causato dai marosi, ormai anche in presenza di condizioni meteo marine pressoché normali, per l’assenza di una barriera protettiva». Poi si sono soffermati su tutta una serie di criticità non risolte, «nonostante la fine degli episodi temporaleschi risalgono ad alcune settimane fa. Il lungomare non è più protetto e delimitato dalla barriera di “news jersey”, in quanto quest’ultimi sono rimasti accantonati vicino al marciapiede lato monte, La mancata protezione del lungomare e l’assenza di ogni tipo di segnaletica efficiente – scrivono – costituisce un serio pericolo per l’incolumità di tutti coloro che transitano lungo l’arteria».