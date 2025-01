L'incidente mortale a Patti, indagini sul cedimento stradale: in regola le barriere di sicurezza?

Agli imbocchi della Provinciale 189 sono comparsi i cartelli di divieto di transito per autocarri e mezzi pesanti. Cartelli che, nonostante un’ordinanza ne prescrivesse la collocazione, erano completamente assenti fino a qualche giorno fa. Un fatto, questo, certamente non di poco conto alla luce di quanto avvenuto.

La strada di penetrazione agricola “Serbeto - Caforchio - Mortizzi - S. Cosimo” era stata infatti individuata da Palazzo dei Leoni quale percorso alternativo alla Provinciale 119 di Moreri esclusivamente per le autovetture. L’arteria, però, è la stessa su cui lunedì scorso ha perso la vita Marcello Sina, l’autotrasportatore di 56 anni originario di Randazzo ma domiciliato a Montalbano Elicona, precipitato in una scarpata assieme al camion che guidava a causa del cedimento del piano viabile

Sulle cause dell’incidente indaga la Procura di Patti: il camion è stato posto sotto sequestro mentre domani, all’ospedale “Barone Romeo”, il medico legale Gennaro Baldino eseguirà l’autopsia sul corpo del cinquantaseienne.

L’autorità inquirente avrebbe anche nominato un tecnico per l’effettuazione di indagini utili a stabilire le cause del cedimento dell’asfalto e a valutare l’efficacia delle barriere laterali di protezione.