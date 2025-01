Incendio a Stromboli, chiuso il procedimento: multe e patteggiamenti

Il procedimento giudiziario generato dal devastante incendio che si è verificato sul set allestito durante le riprese della fiction “Sempre al tuo fianco” dedicata alle attività della Protezione civile, effettuate nell’isola di Stromboli il 25 maggio 2022, si è concluso ieri dinanzi al Gup Giuseppe Caristia, con quattro patteggiamenti richiesti dalle persone indagate e con il ricorso alla giustizia riparativa.

Infatti, le difese hanno dimostrato, «attraverso consulenze tecniche, che il danno patrimoniale originariamente ipotizzato dai magistrati non era riferibile alle conseguenze dell'incendio», tant’è che il Procuratore Giuseppe Verzera e il sostituto Luca Gorgone, hanno modificato il capo di imputazione, escludendo la stima iniziale di 10 milioni di danni. Il Giudice Giuseppe Caristia, accogliendo la richiesta di patteggiamento, convertita e sostituita in pena pecuniaria, «ha riconosciuto – affermano gli stessi avvocati della difesa – che il fondo economico e gli interventi di ripristino proposti a favore del territorio che la società cinematografica “11 Marzo Film srl” ha spontaneamente proposto (pur senza alcun riconoscimento di responsabilità) sono adeguati a compensare i danni derivanti dall'incendio del 2022».

Ad essere stati ammessi al patteggiamento della pena quantificata in un anno ciascuno di reclusione, convertita nella pena pecuniaria della multa di 91.250 euro per ciascuno degli imputati, sono stati: Matteo Levi, quale legale rappresentante della società “11 Marzo Film srl” che svolge attività di produzione cinematografica, di video e programmi televisivi, che aveva stipulato con la Rai un contratto di coproduzione per la realizzazione della serie televisiva denominata “Protezione Civile”, di cui alcune scene avrebbero dovuto girarsi presso Pisola di Stromboli; e Luca Palmentieri, quale direttore di produzione e preposto della società “11 Marzo Films srl”.

Diverso, invece, il patteggiamento richiesto dagli imputati, Elio Terribili, rappresentante legale della società “Bestsfx srls” che si occupa di ideazione e realizzazione di effetti speciali per cinema e tv per conto della “11 Marzo Film srl” e Roberto Ricci, quale socio lavoratore presso la società “Bestsfx srls”: hanno patteggiato una pena ad un anno di reclusione, con sospensione della stessa e non menzione.

Oltre alle quattro persone che hanno ottenuto il patteggiamento, sanzioni pecuniarie per illecito amministrativo sono state applicate alla società di produzione “11 Marzo Films srl”, quantificate 116.667 euro; mentre per l’illecito amministrativo contestato alla società “Bestsfx srls”, una sanzione pecuniaria ridotta di 15 mila euro.