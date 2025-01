Trasporti in Sicilia, Caronte & Tourist Isole Minori: allo sciopero di oggi adesione del 100%

E’ stata altissima in Sicilia l’adesione allo sciopero di tutto il personale della Caronte&Tourist Isole minori, secondo i sindacati i sindacati. «Da stamattina ferme le navi per le isole minori, per limitare i disagi garantito comunque un piano dei servizi minimi. Dati alla mano la mobilitazione ha raggiunto il 100%, un enorme successo per le organizzazioni sindacali che dimostra la grande insoddisfazione dei lavoratori e per le quali non è assolutamente pensabile continuare unilateralmente scombussolando un intero comparto. L’Azienda dovrà scongelare gli accordi già sottoscritti e riaprire un dialogo costruttivo. Se le tariffe della convenzione con il Ministero non sono più redditive, la responsabilità non può ricadere sui lavoratori. Serve garantire a tutti la retribuzione mantenendo l’occupazione nella nostra isola». I segretari generali di Filt Cgil, Alessandro Grasso, Fit Cisl Dionisio Giordano e Katia Di Cristina della UilTrasporti Sicilia aggiungono: «Non accettiamo alcuna modifica dell’organizzazione del lavoro soprattutto se così facendo si mettono a rischio la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dei cittadini. Il prossimo 6 febbraio ci sarà un incontro al ministero dei Trasporti, senza un cambio di rotta continueremo con la mobilitazione»