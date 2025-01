Isole Minori: scattano tre giorni di sciopero per Caronte & Tourist

Si preannunciano 72 ore difficili per chi deve viaggiare con la nave a seguito del doppio sciopero proclamato sia dalla Ugl “Mare e trasporti” sia da Filt-Cgiil e Uiltrasporti. Già dalle 8 di questa mattina si fermeranno i lavoratori iscritti al primo sindacato per 48 ore e a seguire saranno gli aderenti ai confederali con uno stop di 24 ore. Per cercare di limitare i disagi “Caronte & Tourist Isole Minori” ha predisposto un piano dei servizi minimi da assicurare da e per le isole minori, individuando navi e lavoratori impegnati fino alle 7.59 del 1° febbraio, termine previsto per entrambi gli scioperi. La società messinese ha comunicato che oggi saranno in servizio due navi da e per le Eolie; una nave da e per le Egadi; una nave da e per Pantelleria e una nave da e per Ustica. Domani, invece, operative saranno sempre due navi da e per le Eolie; una nave da e per le Egadi; una nave da e per Pantelleria e una nave da e per le Pelagie.

Sabato 1° febbraio il servizio sarà garantito da una nave da e per le Eolie; una nave da e per le Egadi e una nave da e per Pantelleria. A partire dalle 8 invece i collegamenti riprenderanno regolarmente. Le navi in precedenza non coinvolte nei servizi minimi essenziali effettueranno – assicura la società armatrice – le partenze programmate.

«La decisione di indire lo sciopero – dichiara Antonella Di Maio – coordinatrice in Sicilia dell’UGL trova trova fondamento nella decisione dell’azienda messinese di modificare l’organizzazione del lavoro. Tale iniziativa comprometterebbe l’occupazione, cambierebbe la vita dei lavoratori e ridurrebbe gli standard qualitativi e sicurezza oggi raggiunti dall’azienda».