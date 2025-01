Rassegna stampa 30-01-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Mafia, la scia di omicidi a Barcellona: Gullotti e Di Salvo condannati all’ergastolo

Intercettato un drone che trasportava cocaina, hashish e telefonini verso il carcere di Messina

Messina, direttrice di banca morta per uno shock emorragico: condannato un medico del Policlinico, assolti altri due

Bancarotta fraudolenta a Barcellona: pena ridotta di un anno a Lino Siclari

TRASPORTI

Trasporti, niente “sconti” per le Eolie: lavoratori in protesta

Isole Minori: scattano tre giorni di sciopero per Caronte & Tourist

PONTE SULLO STRETTO

Salini: «Il ponte sullo Stretto si può fare, il progetto definitivo entro febbraio»

IN PROVINCIA

Polizia locale a Santa Teresa: vince il concorso, ma rinuncia all’assunzione

IN SICILIA

Sanità pubblica in Sicilia, giù la maschera: la verità della nuova assessora Faraoni