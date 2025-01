Polizia locale a Santa Teresa: vince il concorso, ma rinuncia all’assunzione

Non ha mai preso servizio uno dei tre nuovi agenti di Polizia locale vincitore del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato al Comune di S. Teresa di Riva. E mai lo prenderà.

Il catanese Corrado Motta, che si sarebbe dovuto presentare al lavoro il 21 gennaio, a differenza dei colleghi in servizio dal primo giorno del mese in corso, nella medesima data ha trasmesso una nota al Municipio comunicando di rinunciare al contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, già firmato il 16 dicembre. Il vincitore della procedura nell’ente ionico, infatti, aveva partecipato alla selezione pubblica, per titoli ed esami, bandita lo scorso giugno dal Comune di Catania per la copertura di 80 unità, a tempo indeterminato a 30 ore settimanali, di agente di Polizia locale e il 15 gennaio, alla pubblicazione della graduatoria di merito con la nomina dei vincitori, è risultato al 15esimo posto dell’elenco e dunque assunto al Municipio del capoluogo etneo.

Il Comune di S. Teresa di Riva ha quindi chiesto la disponibilità alla stipula del contratto al quarto candidato in graduatoria, Alessandro Bambara, che ha comunicato la disponibilità all’assunzione come istruttore di vigilanza-agente di Polizia locale e prenderà servizio nei prossimi giorni dopo la firma del contratto con l’ente locale, vista la rinuncia al posto del terzo classificato e la conseguente decadenza del diritto all’assunzione.