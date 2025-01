Parco Archeologico Naxos Taormina: Orazio Micali è il nuovo direttore

L’architetto Orazio Micali è il nuovo direttore del Parco Archeologico Naxos Taormina della Regione Siciliana su nomina dell’Assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Francesco Paolo Scarpinato. Già Soprintendente ai Beni Culturali e Ambientali a Siracusa, e Messina, e Direttore del Museo regionale e Teatro Romano di Catania, l’architetto Micali ha legato il suo nome a numerosi progetti di restauro e recupero di edifici storici destinati a spazi espositivi e alla realizzazione di musei, come quello di Linguaglossa intitolato a Francesco Messina e a interventi di adeguamento e potenziamento di Istituti di cultura come il Museo Regionale Accàscina di Messina, oggi ai più alti livelli di accessibilità con l’utilizzo di fondi PNRR. Ha promosso mostre ed esposizioni tra le quali quella dedicata al fumetto (2021), alla pittura in Sicilia pre e post Caravaggio (2023) fino alla più recente inaugurata nel novembre 2023 negli spazi della storica Filanda Mellinghoff - all’interno del complesso monumentale del Museo Regionale Accascina - dal titolo "1908 CittàMuseoCittà", progetto con importanti contenuti multimediali, realtà aumentata e uso di IA sulla storia della città della falce, prima e dopo il terribile terremoto che il 28 dicembre del 1908 la rase al suolo.