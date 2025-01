Messina, donna investita da un'auto mentre corre a prendere un autobus in via Garibaldi

Incidente questa mattina poco prima delle 8 in via Garibaldi. All'altezza con la via Canova, una giovane donna è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada per dirigersi alla fermata del bus Shuttle. La ragazza stava correndo per prendere il mezzo pubblico quando, per cause che la polizia municipale sta accertando, è stata investita da una macchina che sopraggiungeva. Fortunatamente le sue condizioni non sono apparse gravi ai primi soccorritori. La donna tuttavia è stata medicata a bordo dell'ambulanza e poi trasferita in ospedale per ulteriori accertamenti