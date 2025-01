Mafia, la scia di omicidi a Barcellona: Gullotti e Di Salvo condannati all’ergastolo

Due ergastoli, due condanne a trent'anni, due pene meno dure per i collaboratori di giustizia e due clamorose assoluzioni totali “per non aver commesso il fatto”, più una parziale con la stessa formula. La pagina della sentenza al processo sui tredici omicidi non ancora chiariti del tutto, decisi da Cosa nostra barcellonese negli anni ’90, s’è chiusa in primo grado ieri pomeriggio. Nell’aula del seminterrato, in un Palazzo di giustizia semideserto, la gup Arianna Raffa ha concluso la maxi udienza preliminare leggendo la sentenza, dopo una camera di consiglio che era iniziata a metà mattinata.

Tra le carte dell’udienza tredici omicidi che hanno avuto di recente una nuova lettura rispetto al passato grazie alla dichiarazioni del pentito barcellonese Salvatore Micale. Ha indicato mandanti e autori di quelle sentenze di morte decretate molto spesso solo per punire alcuni “ragazzi” che avevano sbagliato secondo i canoni della famiglia mafiosa, o realizzando furti in case “protette” oppure spacciando al di fuori del “giro” tradizionale governato dal gruppo, senza chiedere alcuna autorizzazione.

Gli imputati. Ed erano complessivamente otto gli imputati che ai primi di gennaio del 2023 erano stati raggiunti dall’ordinanza di custodia cautelare siglata dalla gip Ornella Pastore. I nomi sono di primissimo piano nelle gerarchie mafiose che hanno governato Cosa nostra barcellonese, basti pensare che ci sono quelli di Giuseppe Gullotti “l’avvocaticchiu”, già condannato in via definitiva come mandante dell’omicidio del giornalista Beppe Alfano, per molto tempo ritenuto al vertice del gruppo, e Salvatore “Sem” Di Salvo, designato poi come suo successore. Accanto a loro i nomi di Stefano “Stefanino” Genovese, del “cassiere” del gruppo mafioso barcellonese degli anni 80 e 90 Giuseppe Isgrò, che era tornato di recente in libertà dopo aver finito di scontare la sua condanna per l’operazione “Gotha 3”, di Carmelo Mastroeni, originario di Merì, sfiorato a suo tempo dall’inchiesta “Omega-Obelisco” e ritenuto dalla Dda da sempre vicino a Salvatore “Sem” Di Salvo, di Vincenzo Miano, dello stesso pentito Salvatore Micale e infine del pentito, ex capo dell’ala militare di Cosa nostra barcellonese, Carmelo D’Amico.