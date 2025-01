“I-Hub dello Stretto” a Messina, ultimi due fabbricati verso la demolizione

Dal cemento sbiadito e logoro alla riqualificazione. Dai palazzi della Messina che fu, simbolo di un passato industriale e non solo, alle moderne costruzioni e ai nuovi spazi contemplati nell’ambiziosissimo progetto dell’I-Hub dello Stretto. Quei casermoni che si affacciano sul porto storico, a due passi dallo Stretto e dietro quell’area libera ricavata dai precedenti abbattimenti, presto spariranno del tutto. Oggi, restano in piedi gli immobili della Casa del portuale, transitata dalla Regione al Comune nel 2024, e degli ex Silos Granai, ma ancora per poco. È in aggiudicazione, infatti, l’appalto relativo alle demolizioni. La procedura negoziata gestita da Palazzo Zanca ha un importo a base di gara di 2.358.537 euro e la commissione giudicatrice sta valutando la richiesta di chiarimenti da parte di due operatori economici partecipanti. Poi, si passerà all’esame delle offerte e all’assegnazione dei lavori, ormai in rampa di lancio.

In particolare, l’intervento programmato per questo lotto, contrassegnato col numero 2, prevede che gli edifici saranno assoggettati a recupero, con cambio di destinazione d’uso. Attualmente, sono nella disponibilità del Comune e localizzati in una porzione di circa 8600 metri quadri. Lo stato di fatto di entrambi è a dir poco preoccupante. Quanto agli ex Silos Granai, le pessime condizioni e l’evidente impossibilità di riutilizzo dei locali per le finalità del progetto hanno suggerito di non eseguire le verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica, in quanto si è giunti alla determinazione della scelta di ristrutturazione, previa demolizione e ricostruzione nel rispetto della volumetria. Capitolo Casa del portuale: «È un elemento “centrale” e caratterizzante l’intera zona e quindi rientra pienamente nella visione strategica di riqualificazione generale dell’area e nella logica di sviluppo generata dall’idea stessa dell’I-Hub dello Stretto», si legge nella relazione illustrativa. Per il compendio, pur mantenendo una struttura in calcestruzzo armato apparentemente solida, «la demolizione si rende necessaria a causa dell’avanzato stato di degrado, funzionale e non». E «in ottemperanza alle normative vigenti in materia di consumo di suolo, non verrà effettuata alcuna ricostruzione, al fine di preservare il territorio e limitare l’azione antropica della progettazione architettonica di un nuovo fabbricato».