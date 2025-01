Castell’Umberto, i carabinieri controllano un cantiere edile: denunciato il titolare. Irrogate ammende e sanzioni per più di 18.000 euro

Proseguono i servizi disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Messina, d’intesa con il Dirigente del locale Ispettorato Territoriale del Lavoro, volti alla sicurezza sui luoghi di lavoro ed al contrasto del lavoro nero. Nell’ultima attività in ordine di tempo, i Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di Militello e del locale Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno ispezionato un cantiere edile allestito a Castell’Umberto, laddove è stata effettuata una verifica in tutti gli ambiti ove potevano emergere eventuali situazioni tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Al termine delle attività ispettive, i militari dell’Arma hanno rilevato irregolarità alla normativa di settore, motivo per il quale, il titolare della società edile, appaltatrice dei lavori del cantiere, è stato denunciato per non aver: predisposto il piano operativo di sicurezza, rispettato, in materia di ponteggi e piattaforme, le norme necessarie volte alla sicurezza degli operai, in particolare per evitare il pericolo di caduta dall’alto e altro ancora.