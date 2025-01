Barcellona, in frantumi torna a casa il Bambinello della parrocchia S. Antonio Abate

"Cari amici della comunità, questa sera, dopo una discreta trattativa, ciò che resta dell’ultimo Bambinello è stato finalmente restituito. “Dei fanciulli, trovandolo per strada, hanno pensato di farcelo avere”. Probabilmente Gesù Bambino aveva desiderato farsi una passeggiata e noi non l’avevamo capito. Purtroppo, il suo stato parla da sé: sfregiato, rovinato e ridotto in più pezzi. Non possiamo nascondere il dispiacere per il danno arrecato, ma vogliamo comunque ringraziare per la riconsegna e ci impegneremo a restaurarlo con la cura che merita.

Ci preme chiarire che non abbiamo alcuna intenzione di “crocifiggere” e giudicare i responsabili. Del resto, volendo citare Manzoni, si è trattato di una “bravata”, per quanto un po’ sacrilega e di pessimo gusto. Perdoniamo di vero cuore, sperando che simili episodi non si ripetano mai più. Ci auguriamo anche che chi ha compiuto questo gesto abbia compreso che la rabbia può essere sfogata in molti modi, ma mai a scapito di ciò che per molti è sacro. Si sa, come dice il proverbio: “Chi rompe paga e i cocci sono suoi”. In questo caso, noi non chiediamo nulla in cambio, se non un sincero desiderio di pace e rispetto.

Tuttavia, dagli accertamenti effettuati, risulta chiaramente dalle telecamere che l’autore di questo gesto è lo stesso responsabile del primo furto. Anche se non lo diciamo esplicitamente, è evidente che ci aspettiamo la restituzione anche del primo Bambinello, o di ciò che ne rimane. Sarebbe un gesto di maturità, responsabilità e, soprattutto, di riconciliazione con la comunità.