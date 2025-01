Taormina, beccato con la coca nello scantinato di casa: arrestato un 40enne

Continua l’attività di contrasto alle attività di spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Taormina che, nel quadro di specifici servizi predisposti su tutto il territorio di competenza, hanno arrestato un 40enne del catanese, con precedenti penali specifici, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è stato operato questa notte dai carabinieri della Stazione di Francavilla di Sicilia che hanno fermato l’uomo mentre si trovava a bordo di un’autovetttura a Giardini Naxos, in una zona abitualmente frequentata da spacciatori e assuntori di droghe. L’insofferenza mostrata dall’individuo durante le fasi dell’identificazione, ha indotto i militari dell’Arma ad approfondire le verifiche e sottoporre il fermato ad una perquisizione che ha consentito di scovargli addosso una dose di cocaina.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito altresì di trovare e sequestrare oltre 50 grammi di cocaina in purezza e circa 25 grammi di marijuana nascoste in uno scantinato dell’abitazione in uso al 40enne, noché due bilancini di precisione e un coltello da cucina intrisi di residuo di droghe, oltre a del materiale verosimilmente utilizzato per il confezionamento.