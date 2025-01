Spaccio di droga a Messina, arrestati due giovani trovati in possesso di marijuana

Nel corso di specifici servizi antidroga predisposti a Messina dal Questore Annino Gargano, agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto, in distinte occasioni, due soggetti. Detenzione ai fini di spaccio è il reato contestato ai due – un messinese di 24 anni ed un cittadino di nazionalità rumena di 20 , entrambi già gravati da precedenti specifici. I poliziotti delle Volanti hanno arrestato il ventiquattrenne al termine della perquisizione domiciliare a suo carico. Il messinese era stato sottoposto a controllo in zona viale Europa, alla guida di un’autovettura, a bordo della quale gli agenti avevano rinvenuto, ben occultati sotto il sedile anteriore, circa 18 grammi di marijuana allo stato erbaceo suddivisa in 3 involucri e un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi.

Il secondo arresto ad opera dei poliziotti delle Volanti ha avuto luogo in via Nino Bixio, con modalità similari. Anche il ventenne è stato sottoposto a verifica mentre transitava a bordo di una bici elettrica e trovato in possesso di circa 5 grammi di marijuana già suddivisi in 4 involucri ed occultati all’interno di un pacchetto di sigarette. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di 92 grammi di sostanza derivata dalla canapa indiana allo stato solido e allo stato erbaceo. La droga era conservata in differenti barattoli trovati dagli agenti nella camera da letto del ventenne. Trovato altresì materiale utile al confezionamento delle singole dosi da smerciare sul mercato della droga, tra cui due bilancini e un coltello con evidenti tracce della sostanza stupefacente. Il tutto è stato sottoposto a sequestro insieme alla somma di 455 euro, probabile provento di spaccio. Anche il ventenne, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.