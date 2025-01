Prof in fila all'Ufficio immigrazione: con una studentessa per ottenere il permesso di soggiorno e fare l'esame di Stato

La "prof" si è messa in coda, alle 5 del mattino, al freddo, insieme a decine e decine di stranieri che giorno e notte stanno davanti all’ufficio immigrazione della questura di Torino, in corso Verona. Lei, Rachela Baroni, docente di italiano e storia all’istituto enogastronomico Beccari, non ha voluto lasciare sola una sua studentessa di 18 anni, in fila per rinnovare il permesso di soggiorno scaduto, senza il quale non può presentare la domanda per l’esame di maturità. La giovane, infatti, è nata a Torino, ma è di origini nigeriane.

È maggiorenne dallo scorso maggio e a causa delle lungaggini burocratiche rischia di non ottenere la cittadinanza italiana. Ed ecco che la sua professoressa ha deciso di non abbandonarla e darle una mano, perché davanti a quell'ufficio immigrazione, finito al centro delle polemiche politiche per le code interminabili, «forse vedendoti con una persona dalla pelle bianca ci faranno entrare». Così le aveva detto la prof Rachela.