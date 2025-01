Messina, paura per la sorte di Argo: scappato prima della sterilizzazione. Ricerche a tappeto saranno effettuate anche con un drone

Cresce la preoccupazione per la sorte di Argo, un meticcio di un anno e mezzo che viveva per strada a Falcone. Dieci giorni fa è fuggito da una pensione per cani di Messina, scavalcando la recinzione. Doveva essere sterilizzato il 4 febbraio negli ambulatori del servizio veterinario dell'Asp. Per questo motivo era stato autorizzato a uscire dal comune di Falcone, dove viveva accudito dalle persone e dagli stessi dipendenti comunali che gli davano da mangiare, dopo che la madre era stata adottata da una famiglia del Nord-Italia. Una possibilità che le volontarie dell'Enpa, di intesa con il comune di Falcone stavano provando a dare pure ad Argo, attivando tutte le procedure necessarie per preparare il cane all'adozione. Dopo alcune segnalazioni iniziali ricevute di presunti avvistamenti dell'animale, da sei giorni c'è un silenzio che non induce all'ottimismo , anche se la speranza di ritrovarlo non abbandona i volontari che hanno organizzato gruppi di ricerca su tutto il territorio e continuano a lanciare appelli nelle bacheche dei principali canali social e nei siti specializzati per la ricerca degli animali scomparsi. Un drone dovrebbe sorvolare la zona vicina al porto di Tremestieri, dove sarebbe stato notato aggirarsi più frequentemente nei primi giorni.

L'idea è di un sorvolo in tutta la zona compresa tra Contesse, Tremestieri, Mili, San Filippo che sono i posti in cui è stato notato aggirarsi più di frequente nei primi giorni. "Il cane è regolarmente partito da Falcone verso Messina - spiega la vicesindaca del comune tirrenico Valentina Certo - domenica 19 gennaio. Si trovava in stallo provvisorio in attesa di effettuare la sterilizzazione ed era stato accompagnato nel viaggio da una volontaria dell'Ente nazionale protezione animali. Si stava pensando di migliorarne la condizione di vita togliendolo dalla strada nell'ambito delle attività messe in campo contro il randagismo. Ma è scappato purtroppo. Siamo in continuo contatto con il gruppo di Messina che lo sta cercando e speriamo di ricevere buone notizie". Alessandra Parrinelli, responsabile Enpa Messina con la volontaria Fenia Astone che aveva trasportato Argo da Falcone fino alla pensione, sono preoccupate. " Tutto tace da cinque giorni - spiegano- dopo l'ultimo avvistamento del 23 gennaio. Questo cane è spaventato e disorientato, si trova in un territorio che non conosce. Ha macinato chilometri di strada e sarà stemato È stato notato più volte nella zona sud precisamente a Contesse sulla statale 114 mentre faceva avanti e indietro fino all'autogrill di Tremestieri, dove avrebbe rischiato di imboccare l'autostrada andaso incontro a morte certa. Per fortuna si è intimorito ed ha cambiato direzione spostandosi verso la spiaggia di Mili. Le ultime segnalazioni sono arrivate dalle zone di Santa Lucia sopra Contesse e San Filippo. Siamo stati sul posto ma niente. A questo punto potrebbe aver ripetuto il percorso inverso spostandosi verso la zona ionica. Chiediamo a tutti di prestare la massima attenzione ed in caso di avvistamento, se ci sono le condizioni di sicurezza, di spingerlo verso luoghi chiusi. Non è fobico ma si spaventa delle persone sconosciute quindi va avvicinato con attenzione". Argo è il terzo di tre cuccioli, di questi uno è morto a causa di una gastroenterite. La madre invece era stata investita subendo una brutta frattura. Soccorsa e curata ora vive felicemente con la famiglia che ha voluto adottarla.