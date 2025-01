Messina, incidente sulla Panoramica: un’auto esce di strada e si schianta contro un albero. Ferito il conducente

Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la strada Panoramica dello Stretto, nei pressi del Complesso Linea Verde. Il conducente di una Fiat 500X, per cause ancora in fase di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo nel mezzo uscendo di strada e finendo la sua corsa tra un albero e la cancellata di un condominio.

Il conducente, che ha riportato ferite nell’impatto ed è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale Papardo. All’interno dell’auto anche altri passeggeri, le cui condizioni sono in fase di accertamenti

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica. Al momento, l’ipotesi più accreditata è che si tratti di un incidente autonomo, ma le indagini sono ancora in corso per determinare le cause che hanno determinato la perdita di controllo del mezzo.