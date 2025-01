Messina, il pestaggio al commissario dopo l'esame da avvocato: condanna confermata anche in Appello per Francesco Cusumano

La Corte d’Appello di Messina, presieduta dal giudice Carmelo Blatti, ha confermato integralmente la sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari Arianna Raffa il 26 febbraio 2024, infliggendo una condanna a 3 anni e 10 mesi di reclusione a Francesco Cusumano per lesioni aggravate. Il provvedimento riguarda l'aggressione ai danni dell’avvocato Antonino Lanfranchi, avvenuta il 23 giugno scorso nella piazza antistante il Palazzo di Giustizia di Messina.

L'aggressione dopo la bocciatura

L’avvocato Lanfranchi, presidente di una sottocommissione per gli esami di abilitazione alla professione forense, fu brutalmente aggredito da Cusumano, un candidato bocciato poco prima. L’attacco avvenne nel tardo pomeriggio, sotto gli occhi di numerosi testimoni che assistevano all’uscita dal tribunale. Il 35enne milazzese colpì ripetutamente con calci e pugni l’avvocato, causandogli gravi traumi alla testa e al corpo, con conseguenze fisiche che si protrassero per oltre 40 giorni. Sul posto intervenne un’ambulanza del 118 per prestare le prime cure alla vittima.