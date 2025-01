Il lungomare di S. Teresa di Riva ingurgitato dallo Ionio: i lavori partiranno entro pochi giorni

La soluzione è stata individuata e già la prossima settimana potrebbero partire i lavori.

Bisogna fare presto per mettere in sicurezza il lungomare di S. Teresa di Riva, crollato per un tratto lungo circa 150 metri all’estremità sud durante la mareggiata del 17 e 18 gennaio scorsi.

Sui luoghi si è svolto un nuovo sopralluogo con il dirigente regionale della Protezione civile ing. Salvo Cocina, il soggetto attuatore della Struttura commissariale per il contrasto al dissesto idrogeologico ing. Sergio Tumminello, il sindaco Danilo Lo Giudice, il direttore dell’Ufficio tecnico geom. Francesco Pagano, il progettista delle opere di ripristino ing. Onofrio Crisafulli, amministratori e tecnici.

La Regione siciliana ha stabilito che per l’intervento in somma urgenza, per il quale la Protezione civile ha stanziato 500.000 euro, in considerazione della gara per le opere di salvaguardia della costa già aggiudicata a marzo 2021 dalla Struttura commissariale e dell’attuale stato del procedimento (progetto in attesa a breve di una nuova valutazione di impatto ambientale da variare a seguito di cause di forza maggiore) e nelle more della definizione dello stesso, vista l’assoluta urgenza si procederà con il medesimo aggiudicatario, ossia l’impresa “Consorzio Ciro Menotti” di Ravenna, affidatario già quattro anni fa delle opere di protezione del litorale per 7 milioni di euro.