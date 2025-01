Ex Città del Ragazzo di Messina, prime demolizioni e spazi da gestire

Mentre vanno avanti e si apprestano ad entrare nel vivo i lavori che trasformeranno l’ex Città del Ragazzo in un moderno Polo per l’inclusione, Palazzo dei leoni sta compiendo un percorso parallelo ma complementare: un Piano di sviluppo per la struttura di Gravitelli. Una strada perfettamente in linea con i traguardi da raggiungere nell’ambito del progetto del “Dopo di noi”, finanziato coi fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. A tal proposito, compiuti gli step dell’allestimento del cantiere, esecuzione delle indagini propedeutiche, sgombero degli immobili dal materiale presente all’interno, eliminazione del cemento-amianto e altri interventi di bonifica e pulizia, si attende che gli esperti verificatori presentino alla Città metropolitana, le risultanze di alcuni passaggi chiave contenuti nel progetto esecutivo. Successivamente, con tutta probabilità dopo la metà del prossimo mese di febbraio, le ruspe dell’impresa aggiudicataria potranno finalmente entrare in azione e dare corso alle prime demolizioni degli edifici individuati dalla Stazione appaltante.