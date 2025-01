Città Metropolitana di Messina: al via i lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali 4 di S. Caterina, 5 di Gravà e 110 Montalbanese

La Città Metropolitana di Messina ha proceduto alla consegna dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali 4 di S. Caterina, 5 di Gravà (entrambe ricadenti nel Comune di Francavilla di Sicilia) e 110 Montalbanese (che attraversa i Comuni di Terme Vigliatore, Furnari, Mazzarà S. Andrea, Tripi, Basicò e Montalbano Elicona).

Si tratta di un progetto redatto dai tecnici di Palazzo dei Leoni e finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per un importo complessivo di 837.600 euro. Si procederà al rifacimento dei tratti ammalorati del piano viabile, all'installazione di barriere di sicurezza e al ripristino della segnaletica stradale. Tutti i lavori porranno particolare attenzione al rispetto del contesto ecologico che, nelle zone in questione, assume particolare rilevanza vista la presenza di importanti aree naturalistiche. "Diamo inizio a un intervento rilevante – ha affermato il sindaco metropolitano Federico Basile – che migliorerà significativamente il livello di sicurezza di tre arterie stradali, strategiche per lo sviluppo turistico ed economico di territori di alto pregio storico e paesaggistico. Stiamo ponendo particolare attenzione a tutte le criticità delle infrastrutture viarie con l'obiettivo dichiarato di garantire sempre più una percorribilità efficiente e al passo con le esigenze delle comunità".