Benessere lavorativo, più luci che ombre negli uffici della Città metropolitana di Messina

Mostra risultati interessanti o quantomeno offre una fotografia utile ad orientare le azioni future della Città metropolitana l’indagine 2024 sul Benessere organizzativo, a cura della Direzione generale, Servizio programmazione, performance e processi organizzativi, Ufficio promozione delle politiche di genere di Palazzo dei leoni. Avviata lo scorso novembre, ha prodotto un’analisi contenente informazioni preziose per poter meglio delineare le politiche del personale, prevenire e gestire situazioni di disagio e pianificare interventi mirati. L’indagine evidenzia una parziale positività della valutazione che il personale ha espresso relativamente alla sicurezza del luogo di lavoro e un basso livello di discriminazione in rapporto all’appartenenza sindacale, orientamento politico, religione, identità di genere, disabilità e anche rispetto agli atti di mobbing e molestie percepite sotto forma di parole e/o comportamenti.

Positivo, altresì, il rapporto dei dipendenti col proprio lavoro: «È evidente – si legge nel report – un alto senso di adeguatezza e competenza necessaria allo svolgimento dell’attività lavorativa». Rovescio della medaglia: «Nel contempo, il personale sente di non essere valorizzato in maniera adeguata. I punteggi negativi sono legati alla carenza di meritocrazia in termini di crescita e sviluppo professionale dovuto al blocco del turn-over e a un sistema di valutazione ritenuto poco adeguato», si sottolinea ancora.