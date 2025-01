Alì Terme piange Luca Russo, il carabiniere morto improvvisamente in Piemonte a soli 24 anni

Alì Terme in lutto per le esequie di Luca Russo, ilcarabiniere di 24 anni originario del centro ionico messinese, in servizio presso la stazione di Castelletto Sopra Ticino morto improvvisamente la scorsa settimana. Il giovane militare è stato colpito da un malore fulminante il 21 gennaio, lasciando sgomenta la comunità locale e i suoi colleghi.

I funerali di Luca Russo si svolgeranno nel pomeriggio di oggi, mercoledì 29 gennaio, nel suo paese natale, Alì Terme, in provincia di Messina. La cerimonia funebre avrà luogo nella chiesa di San Rocco a partire dalle ore 14.30. L'intera comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento di profondo dolore.