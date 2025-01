Acqua non potabile a Lipari, ordinanza del sindaco

Una ordinanza di non potabilità dell’acqua - proveniente dall’acquedotto comunale e immessa nella rete cittadina di alcune frazioni e località dell’isola di Lipari - è stata emessa ieri pomeriggio dal sindaco di Lipari, Riccardo Gullo. L’ordinanza, a tutela della pubblica incolumità, è stata emessa a seguito della segnalazione via Pec, trasmessa al Comune dalla società “Ambiente & Sicurezza srl”, e che fa seguito alle analisi da questa compiute sui campioni di acqua potabile, prelevati nell’acquedotto comunale.

Le analisi hanno fatto emergere la presenza di coliformi totali non conformi ai valori di parametro nei serbatoi di Lami, Annunziata, Due Vie, Varesana e Monte S. Angelo. Un dato che ha imposto il disco rosso al consumo dell’acqua.

Subito, infatti, sono scattate le contromisure, poiché a questi serbatoi è connessa la rete di distribuzione idrica delle frazioni alte di Annunziata, Pianoconte, Quattropani, Santa Margherita, Piano Greca, Lami, Sparanello e le contrade di Valle e Ponte a Lipari centro: ai cittadini residenti in queste zone viene, in via precauzionale, vietato l’utilizzo dell’acqua proveniente dalla rete comunale per fini alimentari e potabili, fino al rientro nella norma dei parametri fissati dalla legge.

La stessa potrà essere utilizzata per l’igiene della persona e della casa.