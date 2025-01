Messina, l’incarico a Laura Castelli diventa un caso politico

La vicenda Castelli, secondo i consiglieri comunali del Pd, Felice Calabrò, Antonella Russo e Alessandro Russo, «denota approssimazione amministrativa, superficialità gestionale, e certamente può essere assunta come esempio da non seguire sotto il profilo politico». Il cambio di contratto, infatti, come specificato anche nel decreto di nomina, nasce dall’esigenza di Laura Castelli, citiamo testualmente, di «recarsi frequentemente a Roma per assolvere algi impegni di natura politica». Quindi, evidenziano i consiglieri Dem, «Basile, venendo incontro alle esigenze del tutto personali della sua presidente, modifica l’incarico». Da qui alcuni quesiti: «Dobbiamo ritenere che la città metropolitana non avesse bisogno di un capo di gabinetto? Se così è, allora perché era stata nominata la Castelli? Ed ancora, se invece la Città metropolitana ha ancora bisogno di un capo di gabinetto, perché è intervenuta questa modifica? In tale ultimo caso, cosa intende fare il sindaco? Forse intende procedere ad un’ulteriore nomina? Con conseguente aggravio di costi in capo all’Ente?». Secondo il Pd, in realtà, «per come è stata rappresentata l’intera vicenda, sembrerebbe essere stato tutelato l’interesse dell’incaricata, la quale, per motivi strettamente personali, non può assolvere al primo incarico conferitole. Sotto questo profilo riteniamo doveroso che il sindaco chiarisca qual è l’interesse precipuo dell’Ente rappresentato, e come ne sia stato garantito il perseguimento».

La senatrice attacca

Per Dafne Musolino, l’incarico a Laura Castelli «non può non suscitare la necessità di una riflessione sulla gestione delle risorse pubbliche da parte dell’organo di vertice di questa città». Parola di chi, quell’organo di vertice, lo conosce bene perché ne faceva parte, divenendone, oggi, una delle più agguerrite oppositrici. Per la senatrice di Italia Viva «il confronto tra il primo decreto di nomina di capo di gabinetto ed il secondo decreto conferma che, tranne per piccole differenze, ciò che è uscito dalla porta è rientrato dalla finestra. A variare è la tipologia di prestazione». In sostanza «a fronte di un ridotto impegno personale in termini di ore lavorative e presenza presso gli uffici della Città metropolitana, ciò che è rimasto invariato è il compenso». La senatrice renziana solleva anche un vizio di forma, citando la legge regionale 15 del 2015 (la legge su Liberi Consorzi comunali e Città Metropolitane, ndr), che «prevede espressamente che il compenso spettante al consulente nominato dal sindaco metropolitano non possa essere superiore al 50% della retribuzione spettante ad un dirigente di prima nomina, quindi non superiore a circa 23mila euro l’anno». E in ogni caso, aggiunge Dafne Musolino, «riteniamo grave che, in tempi di crisi per l’economia regionale e locale, si continui a utilizzare le risorse pubbliche in modo così spudorato e per evidenti finalità politiche. Se il sindaco metropolitano di Messina aveva bisogno di un capo di gabinetto, avrebbe fatto bene ad indire una selezione pubblica».

De Luca e Basile rispondono

Ed è proprio l’intervento della senatrice Musolino a provocare le reazioni di Sud chiama Nord, a più livelli: dal sindaco Basile, che entra nel merito delle normative, al direttore generale della Città metropolitana, Pippo Campagna, fino al leader del partito, Cateno De Luca. «Vorrei ricordare – dice quest’ultimo, in una diretta da Taormina – che Laura Castelli non solo non campa di politica, ma ci ha anche sostenuto economicamente (migliaia di euro di contributi, tramite la società sua e del compagno, ndr)». Insomma la Castelli, secondo quanto sostengono De Luca e Campagna, si sarebbe resa conto di non poter conciliare un’attività a tempo pieno da dipendente pubblica con «quello che fa nella vita, perché lei lavora, a differenza di altri». Anche se va detto che nel decreto si fa riferimento esclusivamente all’inconciliabilità con il ruolo politico. «Una professionista – continua De Luca – che per tre anni ha fatto la vice ministra con governi diversi e se è rimasta lì qualcosa vorrà dire. E infatti abbiamo avuto la possibilità di usufruire della sua professionalità». In ogni caso, aggiunge Campagna, «le norme sono state esaminate con massima attenzione, tutti sanno che la segretaria generale Carrubba quando studia un provvedimento lo fa fino in fondo. La normativa è stata rispettata, quindi la Corte dei Conti non ha da eccepire nulla». Nel dettaglio degli aspetti giuridici entra poi, con una nota ufficiale, il sindaco Basile, sottolineando che «ancora una volta, la senatrice dimostra la voglia di protagonismo che la porta a voler attaccare a tutti i costi ogni iniziativa intrapresa dall’amministrazione Basile, anche quando le sue argomentazioni risultano del tutto infondate». In sintesi, l'incarico è stato affidato «conformemente alla legge 7 del 1992, normativa attualmente in vigore, che consente di affidare a una persona con comprovate competenze il ruolo di esperto». Basile cita anche una delibera della Corte dei Conti del 2023 – che era stata menzionata sui social dalla stessa Musolino – , che «esplicita e chiarifica il carattere di specialità della normativa in materia di esperti del sindaco rispetto a quella dei collaboratori esterni».

Le questioni aperte

Le risposte, sia del sindaco che del suo predecessore, vertono tutte sull’aspetto giuridico, ma nulla viene detto sul tema – spesso evitato – dell’opportunità politica, sul quale si potrà discutere all’infinito. Nel giro di un paio di settimane a due delle figure più di spicco del “cerchio magico” di Cateno De Luca, il fedelissimo Campagna e la presidente del partito Castelli, sono stati assegnati incarichi che, sommati, superano i 200 mila euro lordi (170 mila il primo, 47 la seconda). E sempre nelle stesse settimane altre tre esponenti dello stesso “cerchio” sono state assunte dal Comune, con contratto a tempo determinato di un anno (e dopo una selezione pubblica) come esperte a «supporto delle attività di progettazione per l’attuazione territoriale delle Politiche di coesione 2021-2027 della Regione Siciliana», con compensi di 25 mila euro: l’ex presidente di Amam Loredana Bonasera, l’ex consigliera d'amministrazione della stessa Amam Alessandra Franza e l’architetta Paola Lombardo, moglie di un’altra figura di peso di Sud chiama Nord, l’avvocato Carmelo Moschella. Basti pensare che, da bilancio 2023, quest’ultimo è risultato il terzo maggior “contribuente” del partito, dopo il sindaco Basile e il direttore generale del Comune Salvo Puccio. Proprio con 25 mila euro.